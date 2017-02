Aus aktuellem Anlass möchte die KA.mpus-Redaktion auf etwas aufmerksam machen. Heute erreichte uns folgende eMail:

“Hallo KA.mpus-Team,

häufig wird in den Medien von den sogenannten “Rechten” berichtet, die wieder dieses angestellt haben oder an jenem Schuld sein. So kürzlich bei den Wahlen in Mecklenburg Vorpommern oder alljährlich zum Jahrestag der Bombardierung Dresdens durch die Alliierten wegen unsres Trauermarsches. Jedoch berichten die Meisten lediglich über uns, die Wenigsten sprechen wirklich mit uns.

Von daher möchten wir als im Karlsruher Raum aktive Nationalisten euch die Möglichkeit bieten mit uns ein schriftliches Interview zu führen.

Schickt eure Fragen einfach an obige Netz-Adresse und wir werden euch die Antworten bald zukommen lassen. Wir werden selbstverständlich auf “unangenehmere” Fragen antworten.

Mit freundlichen Grüßen

karlsruher//netzwerk”

KA.mus bezieht eindeutig Stellung GEGEN JEGLICHE FORM VON RECHTSRADIKALISMUS und wird Anhängern dieser Szene keine Plattform zur Selbstdarstellung geben.

www.netz-gegen-nazis.de